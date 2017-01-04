Часовой 40 лет охранял заброшенное бомбоубежище в Китае

В Китае часовой 40 лет охранял бомбоубежище, не подозревая, что секретный объект давно списали. Об этом сообщает местное издание Military.china.

Выяснилось это случайно, когда 87-летний сторож пришел в военкомат и поинтересовался, когда уже придет его смена. Он рассказал, что в далеком 1975-м году его наняли охранять только построенный бункер. Работа была секретной, поэтому о ней мужчина не рассказывал даже родным.

Все эти годы он верно нес службу, содержал укрытие в идеальном порядке и даже не подозревал, что убежище давным-давно списали, а о часовом просто забыли. Руководство армии, выразив благодарность, отправило верного служащего на пенсию.