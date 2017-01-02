Внедорожник «сбежал» от хозяина с парома во время переправы

Группа туристов в Австралии за считаные секунды потеряла свой внедорожник, вместе с которым они на пароме переправлялись на остров Фрейзер у восточного побережья, сообщает ABC News.

На видео видно как автомобиль неторопливо подкрадывается к краю парома и сваливается в воду. Внедорожник исчезает под водой буквально через минуту – глубина в этом месте порядка 60 метров.

К счастью в машине никого не было, однако туристы оставили внутри все свои документы и ценные вещи.