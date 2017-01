Неизвестные переделали надпись Hollywood в Hollyweed

Полиция Лос-Анджелеса ищет подозреваемых, которые превратили всемирно известную надпись на голливудских холмах в Hollyweed. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Hollyweed!!! I think security took the night off last night in Hollywood. pic.twitter.com/ycQXzjsyjG

— Sd3gaughC (@Sd3gaughC) 1 janvier 2017

По информации полиции, камеры службы безопасности засняли неизвестного, который пробирался по холму Маунт Ли, на котором расположен знак Голливуда. Он забрался на знак и при помощи баннеров изменил две буквы «о» в «е».

В полиции предположили, что это мог быть новогодний розыгрыш. Однако инцидент в любом случае будут расследовать. Пока у полиции нет подозреваемых.

Похожим образом надпись изменяли в 1976 году. Тогда студенты переделали буквы в честь смены политики по отношению к марихуане.

This is not the first time the Hollywood Sign became the Hollyweed Sign. -- Happened in Dec. 1983 (Her-Ex) pic.twitter.com/dVxXyHt1bo

— Shelby Grad (@shelbygrad) 1 janvier 2017