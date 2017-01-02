СМИ: Марокканка арестована за попытку перевезти мигранта через границу в чемодане

Полиция Испании арестовала гражданку Марокко за попытку перевезти 19-летнего мигранта из Габона через границу в чемодане.

Как пишет Daily Mail, женщина арестована в Сеуте, испанском анклаве на границе с Марокко.

Утром 1 января более 1100 африканских мигрантов предприняли попытку штурма испанской границы, передаёт агентство Efe.

Отмечается, что проникнуть на территорию Испании удалось лишь двоим мигрантам, которым была необходима медицинская помощь, остальные были отправлены обратно в Марокко.

При этом пострадали пять испанских пограничников и более 50 сотрудников вспомогательных сил Марокко.