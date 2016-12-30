Панда покалечила человека в китайском заповеднике

Работник китайского центра по разведению и исследованию панд в провинции Сычуань получил серьезные травмы в результате нападения панды. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на China News Service.

Инцидент произошел еще 17 декабря, однако информация об этом появилась только сейчас. Так, стало известно, что пострадавшим является 41-летний сотрудник центра с фамилией Вэй. Он зашел в тренировочный вольер с животными, где должен был найти малыша панды. Когда он взял детеныша на руки и направился к выходу, на него кинулась 16-летняя самка по кличке Си Мэй. Именно ее малыша нес в руках работник центра. Предполагается, что причиной агрессивного нападения животного могла оказаться неправильная интерпретация намерений сотрудника.

Из-за нападения панды Вэй получил довольно серьезные повреждения рук и ног, его отправили в госпиталь. Там была выполнена операция и теперь мужчина проходит курс реабилитации.