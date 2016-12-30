Панда напала на человека в китайском заповеднике

Сотрудник центра по разведению и исследованию панд пострадал в результате нападения животного, которое пыталось защитить своего детеныша. Об этом сообщает China News Service.

По данным агентства, инцидент произошел еще 17 декабря, однако известно о нем стало недавно. 41-летний сотрудник центра по фамилии Вэй вошел в тренировочный вольер, где намеревался найти детеныша панды. Когда мужчина обнаружил животное, он направился к выходу, где подвергся нападению 16-летней самки по кличке Си Мэй, детеныша которой искал специалист. Агентство подчеркивает, что панда могла неправильно интерпретировать намерения сотрудника центра.

Как отмечается, мужчина получил серьезные повреждения рук и ног и был госпитализирован. В больнице он перенес операцию и в настоящий момент проходит курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Китае умер самый старый в мире самец панды.