На границе с Россией ворона украла паспорт у эстонца

На границе между Россией и Эстонией ворона украла у эстонца паспорт. Инцидент произошел на пункте пропуска в Ивангороде Ленинградской области. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

"Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", — говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного таможенного управления

Как говорится в публикации, мужчина прибыл на пропускной пункт с территории России, чтобы отправиться домой. Поймать вороту пытались сотрудники таможенного поста с помощью служебных собак, однако схватить птицу так и не удалось. Гражданин Эстонии был вынужден составить акт об утрате паспорта, после чего ему пришлось обратиться в консульство республики в Санкт-Петербурге, чтобы получить необходимые для пересечения границы документы. Также отмечается, что паспорт был найден неподалеку от пропускного пункта спустя несколько дней после инцидента.