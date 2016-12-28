Белорусский каскадер повторил знаменитый трюк Ван Дамма

Белорусский каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк Жана-Клода Ван Дамма. Он сел на шпагат между двумя движущимися грузовиками. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на видео на YouTube

Блохин исполнил трюк с грузовиками БелАЗ грузоподъемностью 160 и 180 тонн. Ван Дамм свой трюк поставил с грузовиками Volvo. Ролик с голливудским актером был опубликован в ноябре 2013 года. Тогда за несколько месяцев видео с трюком собрало более 68 миллионов просмотров.