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Белорусский каскадер повторил знаменитый трюк Ван Дамма
Фото: кадр видео Youtube
Белорусский каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк Жана-Клода Ван Дамма. Он сел на шпагат между двумя движущимися грузовиками. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на видео на YouTube.
Блохин исполнил трюк с грузовиками БелАЗ грузоподъемностью 160 и 180 тонн. Ван Дамм свой трюк поставил с грузовиками Volvo. Ролик с голливудским актером был опубликован в ноябре 2013 года. Тогда за несколько месяцев видео с трюком собрало более 68 миллионов просмотров.
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