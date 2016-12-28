На корпоративе у Порошенко депутаты устроили две драки

На предновогодней корпоративе, который устроила фракция Блок Петра Порошенко (БПП) в принадлежащем президенту Украины спортклубе «5 элемент», произошли две драки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинское издание «Вести»

Как рассказал изданию один из участников мероприятия, потасовки начались после выступлений Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко.

В своей речи Порошенко назвал собравшихся «самой лучшей командой» и отчитался о состоянии дел в стране, из-за чего, по мнению собеседника «Вестей», даже самим депутатам БПП показался «оторванным от реальности».

Источник рассказал, что в одной из драк пострадал депутат Борислав Розенблат. Другая потасовка произошла в курилке. «Она была очень громкой, с ронянием урн, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался», - отметил собеседник издания.

По его словам, многие члены фракции покинули вечеринку через полчаса после начала. Они уходили через черный ход, чтобы не попасть в объективы фотографов.