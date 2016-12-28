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В сети набирает популярность загадка с «пропавшими ногами»
Фото: reddit.com
Пользователи портала Reddit попытались найти «исчезнувшие» с фотографии женские ноги. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Пользователь jr0d7771 опубликовал в разделе RedditPics снимок сидящих на диване подруг. Он попросил пользователей найти ноги девушки, которая находится посередине. В итоге ему предложили более 400 вариантов решения загадки.
Среди версий был фотошоп, дефект снимка, спрятанные ноги и различные шуточные варианты, например, некоторые пользователи назвали девушку мифическим существом «диванотавром» (по аналогии с кентавром), нижняя часть которого - диван.
Разгадку нашел пользователь Fallthrough. Он опубликовал решение загадки.
Фото: Fallthrough
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