В сети набирает популярность загадка с «пропавшими ногами»

Пользователи портала Reddit попытались найти «исчезнувшие» с фотографии женские ноги. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Пользователь jr0d7771 опубликовал в разделе RedditPics снимок сидящих на диване подруг. Он попросил пользователей найти ноги девушки, которая находится посередине. В итоге ему предложили более 400 вариантов решения загадки.

Среди версий был фотошоп, дефект снимка, спрятанные ноги и различные шуточные варианты, например, некоторые пользователи назвали девушку мифическим существом «диванотавром» (по аналогии с кентавром), нижняя часть которого - диван.

Разгадку нашел пользователь Fallthrough. Он опубликовал решение загадки.