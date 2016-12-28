На корпоративе у Порошенко депутаты устроили две драки

На предновогодней вечеринке, устроенной фракцией Блока Петра Порошенко (БПП), произошли «две шикарные драки». Об этом во вторник, 27 декабря, сообщают украинские «Вести» со ссылкой на депутата Верховной Рады , присутствовавший на мероприятии.

Вечеринка состоялась 22 декабря в принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко спортклубе. Потасовки произошли после выступлений главы государства и генерального прокурора Юрия Луценко

«В одной из них пострадал депутат Борислав Розенблат», — рассказал член БПП. Другая, по его словам, произошла в курилке. «Она была очень громкой, с ронянием урн, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался», — добавил нардеп.

Кроме того, он рассказал, что многие члены БПП ушли с вечеринки спустя полчаса после начала. Они покинули помещение через черный ход, чтобы не попасть в объективы фотокамер.

По информации издания, в своей речи Порошенко отчитался о состоянии дел в стране. Нардеп отметил, что глава государства «показался даже самим депутатам БПП оторванным от реальности». Кроме того, украинский лидер назвал БПП «самой лучшей командой, на которую всегда можно положиться». Луценко, в свою очередь, анонсировал быстрый процесс по делу бывшего президента Виктора Януковича . после чего Киев «сможет национализировать деньги».

15 декабря трое неизвестных в костюмах и масках Дедов Морозов с криками «С Новым годом!» избили палками депутата Николаевского облсовета от БПП Федора Барну. Об был госпитализирован, врачи диагностировали у пострадавшего травму головы и рубленую рану ноги.