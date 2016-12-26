Пользователи сети «похоронили» Бейонсе

В воскресенье, 25 декабря, пользователи сети обратили внимание на набирающий популярность хэштег #RIPBeyonce, посвященный смерти популярной американской певицы в стиле R’n’B Бейонсе Ноулз. Всего в за один день в Twitter появилось более 42 тысяч тематических сообщений.

Многих юзеров сильно взволновали слухи о возможной смерти любимой певицы и они принялись публиковать твиты, чтобы узнать правду. «Бейонсе умерла? Что? Откуда появился хэштег #RIPBeyonce?» — спросил один из них.

Некоторые заявили, что хэштег не имеет никакого отношения к действительности, и начали осуждать действия шутников . «Это нужно остановить. Называть человека мертвым, когда он жив — это глупо и не вызывает никакого уважения. Кроме того, это вообще не смешно. Пора повзрослеть» — возмутился юзер с ником ShookbyAlly.

Другие стали публиковать смешные картинки и писать твиты с угрозами в адрес авторов #RIPBeyonce. «Создатель хэштега, видимо, хочет схлопотать кулаком», — отметил пользователь Abelsxoxo.