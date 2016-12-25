Кошка с дредами привела в ужас ветеринаров

В США кошка едва не умерла из-за веса собственной шерсти. Ветеринары обнаружили животное, чье тело было буквально покрыто дредами. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что пожилой хозяин кошки по имени Хайди страдал болезнью Альцгеймера и не мог обеспечить животному необходимый уход. После того, как мужчину отправили в дом престарелых, кошка оказалась одна.

Животное обнаружили социальные работники и передали ветеринарам. Хайди страдала из-за дредов, в которые превратилась ее шерсть. Чтобы спасти животное и не сделать ей больно, врачи побрили кошку под общим наркозом.

Кошку Хайди, которая без свалявшейся шерсти почувствовала себя намного лучше, приютил нашедший ее соцработник.