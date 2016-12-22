В Пензе от переохлаждения погиб найденный в мусорном баке крокодил

В Пензе на свалке насмерть замерз крокодил. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Как говорится в публикации, аллигатора обнаружили жители близлежащих домов. Каймана отвезли к сотрудникам зоопарка, однако спасти рептилию не удалось. Кайманы достигают в длину 1,5-2 метров и обитают в Центральной и Южной Америке. Это уже не первый случай, когда в России от холода умирает крокодил. В 2015 году в Забайкале от переохлаждения умер цирковой аллигатор, которого перевозили в отапливаемом прицепе. В 2014 году в Чебоксарах в овраге был обнаружен мертвый крокодил.