«Большая война» Украины с Россией: сценарий остается вероятным

Снова началось наступление украинской армии на позиции Луганской Народной Республики. ВСУ с самого утра обстреливают всю линию соприкосновения. Под огонь миномётов и артиллерии попали Бахмутка, Желобок, Кировское, Калиново, Фрунзе. Украинские военные используют танки, БМП и пехоту. Из-за наступления киевских силовиков началась эвакуация детей из населённых пунктов Донецкий, Березовское и Голубовское.

С момента начала гражданской войны на Донбассе многие сторонники концепции триединого русского (включая белорусский и малороссийский) народа задаются, как им представляется, риторическим вопросом – возможно ли полностью разорвать связи между нашими, казалось бы, кровно сшитыми странами? И сами же себе отвечают – да нет, конечно. Однако реальность каждый день стремится опровергнуть это прекраснодушное утверждение.

Вчера истек срок обжалования решения Киевсовета о переименовании проспекта освободившего Киев от фашистов генерала Ватутина в проспект оберштурмбанфюрера СС Романа Шухевича – мэр русскоязычного Киева Виталий Кличко подписал принятое решение. Протест против этого вопиющего для всякого нормального киевлянина действия, остался лишь в социальных сетях. Выйти на улицу против тысяч вооруженных неонацистов-«добровольцев» что-то никто не осмелился. Правда, на данный момент есть одна топографическая проблема – проспекты Шухевича и Бандеры (бывший Московский) соединяет Московский мост. И помимо ревнителей чистоты украинской расы есть еще одна сила, способная кардинально решить эту историческую нестыковочку. Это время.

Износ основных фондов на Украине к 2020 году достигнет 100 процентов. На практике это будет означать, что все коммуникации, дороги (включая железную), мосты, водо- и газопроводы одним словом, вся инфраструктура, построенная в советское время в УССР, к 1 января 2020 года может рухнуть. Причем, в буквальном смысле этого слова. За время независимости Украина обновляла только дорожную инфраструктуру и то исключительно в «элитных» направлениях (например, Киев – Одесса или Киев - Харьков), правда и эта инфраструктура уже порядком испортилась. Не в последнюю очередь именно с этим был связан срок договора «Газпрома» на поставки газа через украинскую газо-транспортную систему в Европу – до 31 декабря 2019 года.

На данный момент эти инициативы отложены президентом Порошенко в ближний ящик, но я почему-то абсолютно уверен, что ими обязательно воспользуются в самой ближайшей перспективе, когда нужно будет в очередной раз тушить пожар социального недовольства стремительно нищающего населения. Иными словами, когда эффект от введения безвизового режима с Европой в Киеве закончится, ждите виз с Россией.

Естественно, Москва не останется в долгу и введет, наконец, визовый режим для граждан «дружественного» государства, о чем буквально на днях заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Что, по моему скромному, но глубокому убеждению, следовало сделать значительно раньше. Коль скоро многим украинцам так нравилось митинговать за «безвиз» с Европой, пусть теперь помитингуют за «безвиз» с Россией – может быть, и свергнут Порошенко. Ведь именно у нас кормится, по самым малым прикидкам, не менее 5 миллионов гордых отцов украинских семейств, обеспечивающих тем самым доход еще, как минимум, 10 миллионам украинцев.

Во время парламентского визита в Сирию офицеры российской базы в Хмеймиме показывали российским и европейским депутатам огромных калибров захваченные минометы ИГИЛ (запрещена в России), которые обстреливали мирные кварталы Дамаска. Это абсолютно неприцельная стрельба – мине дается лишь направление движения, а место ее точного падения одному Аллаху известно. Точно таким же образом воюет украинская армия – вчера стало известно, что в результате очередного обстрела населенных пунктов ДНР в пригороде Донецка – поселке Трудовских миной убило мать и сильно покалечило 9-летнего Владика Зайченко. Ребенку, оставшемуся теперь полным сиротой (отец погиб), предстоят сложные операции – осколки, помимо ног и рук, попали в кишечник и печень. Как это ни ужасно, такие истории происходят почти ежедневно, и никто не несет ответственность за эти жизни.