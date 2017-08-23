Рассекречен состав соуса для бигмака



Британские СМИ опубликовали рецепт соуса гамбургера McDonald’s «Биг-Мак». Ингредиенты публикует издание Daily Mail.

В состав соуса входят луковый порошок, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, соевое масло, консерванты и специи. В домашних условиях его можно приготовить, используя майонез, рассол, лук, уксус, сахар, соль и французскую заправку для салатов.



Специальный соус, который использует сеть быстрого питания, придумал владелец франшизы и изобретатель «Биг-Мака» Джим Деллати в 1968 году. Состав соуса сохранялся в изменённом виде до 1991 года.