Ученые рассказали о влиянии черного и белого хлеба на организм

Исследователи израильского института Вейцманна изучили влияние черного и белого хлеба на организм человека. По результатам исследования ученые опровергли вред белого хлеба для здоровья и фигуры человека, передает Nation News.

В рамках эксперимента одна группа испытуемых ела две недели черный хлеб, другая — только белый. При этом остальной рацион у участников был одинаковым.

В результате выяснилось, что оба вида хлеба влияли на организмы участников опыта одинаково и почти не оказывали влияния на обмен веществ и на микрофлору. Исследователи решили, что черный и белый хлеб могут влиять на разных индивидов по-разному, в зависимости от особенностей механизмов расщепления крахмала и углеводов у людей.

Таким образом, популярный миф о пользе черного хлеба и вреде белого можно считать развенчанным: разным группам людей можно рекомендовать в зависимости от особенностей их организма белый или черный хлеб.