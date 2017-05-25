Диетологи предложили отказаться от 2 напитков

Испанские ученые из Университета Наварры назвали действенной защитой от ожирения табу на пиво и газированные напитки. К такому заключению они пришли в результате наблюдений за здоровьем почти 16 000 человек.

Любители пива и различной газировки в большей степени склонны к проблемам с лишним весом, а среди жертв клинического ожирения любовь к этим напиткам распространена повсеместно, заявили исследователи. Наблюдение ученых показало, что люди, которые охотно пьют пиво, также склонны чаще потреблять дополнительные в виде многообразных закусок, а любители газированных напитков чаще демонстрируют и другие нездоровые привычки в питании.

Комплекс этих факторов оказывается тесно связанным с накоплением лишних килограммов. По мнению авторов проекта, тем, кто хочет похудеть, лучше отказаться от употребления пива и газировки. Но лучше всего, считают они, завести привычку пить вместо вредных и калорийных напитков обычную воду. Употребление всего одного стакана воды в день вместо пива или газированных напитков сокращает риск развития ожирения на 20%, - констатировали представители Университета Наварры.

По словам ученых, те люди, которые в ходе исследования заменяли нездоровые напитки водой всего один раз в день, смогли похудеть, не меняя больше никаких пищевых пристрастий и не изменяя привычный уровень физической активности.

«Бутылка пива обычно содержит более 140 калорий, а стакан безалкогольных напитков - более 70 калорий. Если вы отказались от стакана газировки, заменив его стаканом воды, вы можете значительно сократить вероятность располнеть», - подвели черту испанские исследователи.