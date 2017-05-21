Диетологи перечислили продукты, которыми нельзя завтракать

Диетологи рассказали, какие продукты ни в коем случае нельзя употреблять на завтрак. Список вредных «утренних» продуктов публикует сайт « Комсомольской правды ».

Специалисты утверждают, что ни в коем случае с утра нельзя пить холодные и газированные напитки . Их употребление может вызвать спазм сосудов слизистой, а присутствие в напитке газа - еще и раздражение, что может спровоцировать в лучшем случае затруднение процесса пищеварения, в худшем – развитие воспаления. Вместо этого диетологи рекомендуют в обязательном порядке выпивать по утрам стакан обычной воды комнатной температуры. Это «промоет» пищеварительную систему и восстановит потерянную за ночь влагу.

По мнению специалистов, кофе тоже нельзя употреблять на голодный желудок, потому как кофеин, который находится в его составе, раздражает слизистую. А если выпить кофе и после выкурить сигарету, то можно получить изжогу. Врачи все же разрешают выпить чашечку кофе после завтрака.

Пирожные, сладкие булочки, круасаны и прочая выпечка также оказались под запретом. Сладости на голодный желудок заставляют поджелудочную железу перенапрягаться, выбрасывая большое количество инсулина. Чем больше инсулина будет в вашей крови, тем больше жира отложится на боках. К тому же резкие скачки сахара в крови приводят к такому же резкому снижению, поэтому вы почувствуете голод уже через пару часов после «сладкого» завтрака. Диетологи отмечают, что дрожжевая выпечка, особенно горячая провоцирует усиленное газообразование в кишечнике. Полакомиться сладеньким врачи разрешают его после овсянки или яичницы.

Категорически запрещено с утра употреблять апельсиновый сок . Потому как фруктовые кислоты, эфирные масла из цитрусового фреша раздражают слизистую желудка. Разрешено выпить стакан апельсиновый сок после овсянки. Рекомендуется свежевыжатый сок поставить на лед на 10-15 минут, чтобы все эфирные масла улетучились.

Употребление йогуртов, кефира и прочих кисломолочных продуктов , по утверждению диетологов, считается бесполезным. Полезные бактерии, попадающие в агрессивную среду голодного желудка, мгновенно погибают и пользы от их употребления просто не будет. Поэтому их лучше выпить через час-полтора после завтрака.

Специалисты также не рекомендуют в качестве завтрака употреблять фрукты и ягоды , потому что содержащееся в них кислоты раздражают желудок, а мелкие косточки из клубники могут травмировать пустую слизистую. Раздражающе действует и грубая клетчатка кожуры некоторых фруктов (груши или хурмы). А виноград и черешня могут вызвать вздутие живота.

Под запретом диетологов оказались отруби , считавшиеся полезными для завтрака. Ведь они надолго избавляют от голода, разбухая в желудке и занимая там место. Их опасность состоит в том, что они, как губка, вытягивают воду. Если пить воду в недостаточном количестве, то могут возникнуть запоры, может наблюдаться повышенная кислотность желудка и раздражение слизистой, а это все впоследствии приведет к синдрому раздраженного кишечника. Их лучше есть в другое время дня.