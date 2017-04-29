Главное сейчас
-
В ООН рассказали о самом «страдающем» от санкций российском регионе
-
Не дождутся: Улюкаев на пробежке рассказал о самочувствии
-
В Киеве люди в камуфляже похитили секретные правительственные письма
-
Российские ПВО привели в состояние повышенной боеготовности
-
В соцсетях поразились спокойствию кассира кафе во время ограбления
Главные события у вас в почте
Названы три продукта обязательные для ежедневного употребления
Американские специалисты по итогам проведения исследования назвали три продукта, обязательные для ежедневного употребления. Итак, тем, кто хочет оставаться здоровым и красивым, обязательно ежедневно употреблять яблоки, морковь и грецкие орехи.
Польза, которую приносит употребление яблок, известна давно – в них содержится железо, пектин и большое количество витаминов, что влияет на здоровье крови и сердечно-сосудистой системы. Вещества, содержащиеся в моркови, значительно замедляют всасывание сахара и понижают уровень холестерина.
Грецкие орехи могут улучшить работу головного мозга, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Оставить комментарий