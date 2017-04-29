Названы три продукта обязательные для ежедневного употребления

Американские специалисты по итогам проведения исследования назвали три продукта, обязательные для ежедневного употребления. Итак, тем, кто хочет оставаться здоровым и красивым, обязательно ежедневно употреблять яблоки, морковь и грецкие орехи.

Польза, которую приносит употребление яблок, известна давно – в них содержится железо, пектин и большое количество витаминов, что влияет на здоровье крови и сердечно-сосудистой системы. Вещества, содержащиеся в моркови, значительно замедляют всасывание сахара и понижают уровень холестерина.

Грецкие орехи могут улучшить работу головного мозга, отмечает «Федеральное агентство новостей».