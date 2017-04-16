Вооруженный бандит ворвался в петербургское кафе и потребовал шаверму

Вооруженный злодей напал на кафе в Петербурге, чтобы поужинать тремя шавермами. Преступление произошло в Красногвардейском районе. Налетчик был вооружен пистолетом, и видимо, голоден, сообщает издание «Фонтанка»

Разбой в общепите произошел около 19.30 в пятницу. Управляющий кафе на Новочеркасском проспекте, 52 рассказал, что в заведение ворвался мужчина. Он потребовал приготовить три шавермы и угрожал при этом оружием. Повар был вынужден обслужить вооруженного клиента. Грабитель скрылся. Ущерб заведения составил 510 рублей.