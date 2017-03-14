98% магазинной клубники заражено опасными пестицидами

В магазинной клубнике содержится опаснейший уровень пестицидов, связанных с раком, ожирением и бесплодием. К такому выводу пришли эксперты в области здорового питания из США.

Среди всех овощей и фруктов, расположенных на полках в супермаркетах, клубника является наиболее токсичной. Исследователи выяснили, что 70% этих любимых многими россиянами ягод содержат следы пестицидов. Данный показатель оказался более высоким в клубнике, чем в любых других фруктах и овощах. Хотя точное воздействие пестицидов на здоровье человека до сих пор не установлено, исследования показывают, что эти химикаты связаны с угрозой развития рака, ожирения, болезни Паркинсона, диабета, а также с бесплодием.

В первую пятерку опасных фруктов и овощей в плане повышенного содержания пестицидов также угодили шпинат, нектарины, яблоки и персики. Для людей, которые не хотели бы соприкасаться с пестицидами, ученые рекомендуют мексиканскую кухню - в сладкой кукурузе и авокадо содержание данных химических веществ оказалось минимальным.

В первой десятки зараженных пестицидами фруктов и овощей также находятся груши (попали в этот рейтинг впервые), вишни, виноград, сельдерей, помидоры, стручковый перец и картошка. Для составления рейтинга ученые исследовали 48 популярных фруктов и овощей на основе 36 000 образцов из многих сотен различных магазинов. 98% клубники, шпината, персиков, нектаринов, вишен и яблок дали положительный анализ на наличие хотя бы одного пестицида. Единичный образец клубники содержал до 20 различных пестицидов, а в шпинате находилось самое большое количество этих химических веществ, если оценивать их по соотношению к общему весу продукта.