При обстреле Ясиноватой в ДНР ранен мужчина

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение при обстреле Ясиноватой ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

"В результате очередного обстрела ВФУ [вооруженными формированиями Украины] Ясиноватой ранение получил мужчина 1958 года рождения", - написал он.