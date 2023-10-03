Bloomberg: делегация сенаторов США посетит Китай на следующей неделе

Делегация американских сенаторов на следующей неделе прибудет в Китай, где рассчитывает провести встречу с главой государства Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление члена верхней палаты конгресса США от штата Айдахо Майка Крапо. По словам законодателя, в состав делегации войдут представители обеих партий — Демократической и Республиканской. Также ожидается, что в КНР отправится руководитель демократического большинства в сенате США Чак Шумер. Если парламентариям удастся добиться проведения переговоров с китайским лидером, одной из ключевых тем обсуждения станет деятельность компании Micron Technology. Последняя является одной из ведущих американских фирм, специализирующихся на производстве полупроводников. В частности, сенаторы намерены поднять вопрос о работе организации на территории КНР. По мнению Вашингтона, в последнее время компания начала регулярно сталкиваться с юридическими претензиями со стороны Пекина. "Они также планируют встретиться в Шанхае с представителями американских деловых кругов и обсудить с ними опасения, касающиеся инвестиционного климата в Китае для американских компаний", — уточняется в публикации. При этом авторы статьи подчеркнули, что официально встреча Си Цзиньпина с зарубежными законодателями никак не подтверждалась.