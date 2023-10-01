Успел: Байден подписал проект продления финансирования правительства США

«Шатдаун» в США пока отменяется. В Белом доме сообщили, что президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, передает телеканал «МИР 24».

«В субботу, 30 сентября 2023 года, президент подписал закон H.R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», – говорится в заявлении Белого дома.

Благодаря подписи Байдена, в стране не случится коллапс в работе государственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В противном случае ожидалось, что некоторым чиновникам пришлось бы выполнять свою работу бесплатно, а кого-то отправили бы в неоплачиваемый отпуск. Ранее в правительстве заявляли, что «шатдаун» может иметь катастрофические последствия для всего государства.