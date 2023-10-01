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Успел: Байден подписал проект продления финансирования правительства США

«Шатдаун» в США пока отменяется. В Белом доме сообщили, что президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, передает телеканал «МИР 24».

Успел: Байден подписал проект продления финансирования правительства США
© Мир24

«В субботу, 30 сентября 2023 года, президент подписал закон H.R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», – говорится в заявлении Белого дома.

Благодаря подписи Байдена, в стране не случится коллапс в работе государственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В противном случае ожидалось, что некоторым чиновникам пришлось бы выполнять свою работу бесплатно, а кого-то отправили бы в неоплачиваемый отпуск. Ранее в правительстве заявляли, что «шатдаун» может иметь катастрофические последствия для всего государства.