Washington Post: поддержка Украины в Конгрессе США слабеет с каждым днем

Отказ Украине в деньгах станет шоком не только для Киева, но и для европейских лидеров. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти внес в Конгресс законопроект, в котором не прописан пункт о финансовой помощи Украине. Поддержка Киева Республиканской партией на фоне огромных расходов США на Украину стремительно слабеет, сообщает Washington Post.

«Отказ в деньгах — через девять дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон и умолял законодателей сохранить их поддержку — отражает усиление оппозиции Республиканской партии помощи Украине и вызовет немедленную шоковую волну в европейских столицах и правительстве в Киеве», — говорится в материале. Решение спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти внести законопроект с отсутствием в нем пункта о финансировании Украины было принято неожиданно. Вследствие чего помощникам Министерства обороны и Госдепартамента пришлось в последнюю минуту начать безуспешную кампанию лоббирования. Крупнейшие сторонники Украины в Сенате США сразу поняли, что у них осталось мало вариантов.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 сентября сообщил, что у администрации Джо Байдена нет юридических полномочий, чтобы перемещать деньги на помощь кому-то, в частности Украине. Поэтому разрешение на данную помощь следует включить в документ. По словам Блинкена, если Конгресс не включит в этот краткосрочный закон небольшую финансовую помощь для Киева, то символически и с военной точки зрения для союзников Соединенных Штатов это может стать катастрофой. Всю неделю Энтони Блинкен вел переговоры в Сенате США и в Палате представителей. Но у него так и не получилось доиться какого-либо результата.

США уже направили Украине помощь в размере более 60 миллиардов долларов, из которых более 40 миллиардов долларов были направлены в виде прямой военной помощи. Подобный размер помощи больше, чем в любой другой стране. На этом фоне поддержка Киева Республиканской партией США стремительно слабеет с каждым голосованием в Палате представителей. И нет весомых оснований думать, что Маккарти столкнется с меньшим сопротивлением поддержке Киева в следующий раз, когда разговор зайдет о миллиардах для Владимира Зеленского.