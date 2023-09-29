Генштаб Британии: оборона ВС России оказалась крепче, чем предполагал Запад

Глава Генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин признал, что оборона Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции оказалась крепче, чем предполагали страны Запада.

Об этом пишет газета The Times.

«Российская оборона оказалась крепче, чем предполагал Запад», — говорится в публикации.

По словам Радакина, Западу следует изменить свои ожидания от итогов контрнаступления украинской армии.

Он добавил, что задачи Украины усложняются недостатком подготовки среди украинских мобилизованных, а также неоднородностью вооружения.