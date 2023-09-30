Мощный взрыв произошел на западе Украины

Мощный взрыв произошел в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила «Страна.ua» в своем Telegram.

По данным издания, инцидент произошел в селе Стримба. После взрыва там начался пожар. На месте сейчас работают спасатели, подробностей о пострадавших пока нет. На данный момент рассматриваются две версии произошедшего: первая — ЧП на газопроводе, вторая — взрыв на нефтебазе.

На записи, публикуемой Ивано-Франковск 24/7», видны последствия взрыва: черный дым, который поднимается высоко вверх.

Ранее в субботу, 30 сентября, произошел взрыв в Днепропетровской области. Помимо этого, стало известно о взрывах на подконтрольной Украине части Запорожья. Незадолго до этого также сообщали о взрывах в районе порта Южный в Одесской области и в Винницкой области.