В ВСУ заявили о страхе плохой погоды для использования Abrams

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Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаша предположил, что ухудшение погодных условий способно повлиять на использование танков Abrams, переданных Вашингтоном Киеву. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Евлаша заявил о страхе плохой погоды для использования Abrams и подчеркнул, что неудачные условия помешают применению американской техники. Он добавил, что ВСУ придется планировать свои действия согласно «сложившимся обстоятельствам».

«Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя», — отметил он.