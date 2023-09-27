dikGAZETE: страны Запада могут готовить Зеленскому замену

Западные страны, возможно, размышляют над отставкой Владимира Зеленского, пишет издание dikGAZETE.

«Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вашингтон и европейские страны намерены завершить украинский конфликт дипломатическим путём.

Именно поэтому, отмечают авторы, в скором времени Украину может возглавить другой человек.