В Австрии выступили за участие глав МИД России и Белоруссии во встречах ОБСЕ

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На встречи министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ необходимо приглашать глав МИД России (РФ) и Белоруссии (РБ). Об этом заявил федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

«Повторю то, что сказал во время министерской встречи в Польше. В эту организацию входят 57 стран-членов. И на наши встречи нужно приглашать все 57 стран-участниц, включая министров иностранных дел Белоруссии и России», — заявил дипломат.