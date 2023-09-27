Перешедшего в КНДР американского солдата передали США

Американский солдат Трэвис Кинг, который ранее перешел на территорию Северной Кореи, передан представителям США, находящимся в Китае. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В администрации Вашингтона также подтвердили факт передачи военного американской стороне. Незадолго до этого Кинг был допрошен. На данный момент он находится под стражей и в скором времени может быть экстрадирован для дисциплинарного взыскания, пишет ТАСС со ссылкой на данные официального представителя США.

О том, что КНДР выдворит сбежавшего из Южной Кореи американского солдата, информация появилась ранее 27 сентября. Кинг также признал факт незаконного проникновения на территорию Северной Кореи.