Погранслужба показала фото экс-госминистра Карабаха Варданяна после ареста

Погранслужба Азербайджана опубликовала фото, сделанное после задержания бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Соответствующая публикация размещена на сайте ведомства. "Нелегально въехавший в страну и работавший в должности так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики" Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, был задержан на пункте выезда с государственной границы "Лачин" при движении из Азербайджанской Республики в направлении Армении", - сообщили в погранслужбе. Отмечается, что бизнесмен был доставлен в Баку "для принятия соответствующего решения". До этого жена экс-главы Карабаха Варданяна подтвердила его арест властями Азербайджана. 19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение "широкомасштабных провокаций", разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.