Президент Грузии вновь отправилась посещать страны ЕС без разрешения правительства

ТБИЛИСИ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в Латвию, Литву и Эстонию с визитом без разрешения грузинского правительства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Грузии.

"У Саломе Зурабишвили не было разрешения на визиты в страны Балтии", - сказала сотрудница пресс-службы.

Администрация Зурабишвили в понедельник сообщила, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Президент Грузии в Таллине встретится с президентом Аларом Карисом, в Латвии - с президентом Эдгарсом Ринкевичсем, а в Вильнюсе - с главой Литвы Гитанасом Науседой.

В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Позже стало известно, что правительство Грузии не давало ей согласия на осуществление визитов, из-за чего правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обвинила ее в нарушении Конституции Грузии и запустила процедуру импичмента. Конституционное представление уже направлено в Конституционный суд, который 3 октября проведет первое заседание по этому делу.