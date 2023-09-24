Сообщения о прорыве первой линии российской обороны вблизи села Вербовое, расположенного в Запорожской области, не соответствуют действительности. Вооруженные силы РФ продолжают удерживать все свои позиции в указанном районе, заявил в комментарии для РИА Новости руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Таким образом он прокомментировал высказывание командующего южной оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского, который ранее дал интервью телеканалу CNN. Тогда военнослужащий рассказал, что украинские подразделения якобы прорвали оборону российской армии на левом фланге у населенного пункта Вербовое и сейчас продолжают движение вперед.

«Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции», — подчеркнул Рогов.