Рогов: российские войска успешно удерживают линию обороны в Запорожской области
Сообщения о прорыве первой линии российской обороны вблизи села Вербовое, расположенного в Запорожской области, не соответствуют действительности. Вооруженные силы РФ продолжают удерживать все свои позиции в указанном районе, заявил в комментарии для РИА Новости руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Таким образом он прокомментировал высказывание командующего южной оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского, который ранее дал интервью телеканалу CNN. Тогда военнослужащий рассказал, что украинские подразделения якобы прорвали оборону российской армии на левом фланге у населенного пункта Вербовое и сейчас продолжают движение вперед.
«Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции», — подчеркнул Рогов.
Он добавил, что все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск на Ореховском направлении оборачиваются провалом и огромными потерями для них. При этом наступление украинских подразделений в районе Вербового действительно было, но бойцы ВС РФ успешно отразили атаку, резюмировал глава общественного движения.