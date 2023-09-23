Лавров раскритиковал Евросоюз за нежелание снимать санкции с Ирана

Нежелание снимать санкции с Ирана — это «выверт» Евросоюза по отношению к республике. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«18 октября истекают требования резолюции Совета Безопасности 2231 относительного ракетных программ Ирана, которые включили в эту резолюцию просто для достижения компромисса — и иранцы на это пошли», — напомнил дипломат.

По словам Лаврова, уже сейчас Великобритания, Франция и Германия «объявили, что эти ограничения в национальном качестве будут соблюдать». Министр отметил, что более года назад были достигнуты договоренности по тексту всеобъемлющей программы действий, но она лежит без движения, так как «европейцы не сильно торопятся». С другой стороны, подчеркнул Сергей Лавров, «это выверт насчет отказа выполнять резолюцию Совета Безопасности в плане прекращения санкций по ракетам».

В 2015 году члены Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, который нацелен на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения Евросоюз объявил о снятии санкций в отношении Ирана, связанных с его ядерной программой. При этом ЕС оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила стремление Британии, ФРГ и Франции нарушить требования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и резолюции Совбеза ООН.