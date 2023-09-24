Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения Киевом всех обещаний, закрепленных в Декларации независимости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, Москва в 1991 году признала суверенитет Украины на основе ее Декларации независимости, в которой "много что записано хорошего". Например, что на Украине будут уважать права национальных меньшинств, а также права русского и других языков. "Русский там прямо упомянут", - подчеркнул министр, добавив, что потом все это вошло в конституцию Украины.
При этом, отметил глава МИД РФ, одним из главных моментов Декларации независимости является то, что Украина будет внеблоковой страной и не будет вступать ни в какие военные альянсы. "В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем", - цитирует ТАСС Лаврова.
В этой связи российский министр упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН. В ней говорится о том, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. "Чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население", - указал Лавров.
Между тем, ранее сербский президент Александр Вучич указал на лицемерие коллективного Запада. По его словам, на заседании Совбеза ООН территориальную целостность Украины агрессивнее всего защищали именно те страны, которые агрессивнее всего нарушал целостность Сербии.