Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года

Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения Киевом всех обещаний, закрепленных в Декларации независимости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Москва в 1991 году признала суверенитет Украины на основе ее Декларации независимости, в которой "много что записано хорошего". Например, что на Украине будут уважать права национальных меньшинств, а также права русского и других языков. "Русский там прямо упомянут", - подчеркнул министр, добавив, что потом все это вошло в конституцию Украины.

При этом, отметил глава МИД РФ, одним из главных моментов Декларации независимости является то, что Украина будет внеблоковой страной и не будет вступать ни в какие военные альянсы. "В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем", - цитирует ТАСС Лаврова.

В этой связи российский министр упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН. В ней говорится о том, что все обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, чьи правительства уважают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. "Чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население", - указал Лавров.