Сийярто заявил, что Венгрия высказала замечания по заявлению ЕС по Карабаху

"Вчера было распространено несколько фейковых новостей по заявлению Евросоюза по ситуации в Карабахе. Правда заключается в том, что Венгрия и несколько других государств-участников высказали замечания и предложения по совместному заявлению, но никакого согласия достигнуто не было, поэтому верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени. Позиция Венгрии здесь тоже ясна: вместо войны нужен мир. После долгих десятилетий настало время положить конец страданиям карабахского народа. Односторонние заявления здесь не помогут, однако ООН дает отличную возможность обсудить все лично", - написал глава МИД Венгрии.