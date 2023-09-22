Эрдоган перепутал цвета ООН с ЛГБТ-флагами

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на размещение в штаб-квартире ООН радужных флагов, приняв их за "флаги ЛГБТ", сообщает Reuters.

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Он заявил, что хотел бы обсудить это с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Одна из проблем, которая беспокоит меня больше всего, заключается в том, что, входя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на ступеньках и в других местах", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган задался вопросом о количестве представителей и сторонников ЛГБТ в мире и отметил, что они имеют столько же прав, сколько и те, кто выступает против.

По мнению дипломатов, Эрдоган спутал флаг ЛГБТ с флагами, символизирующими 17 Целей устойчивого развития, принятые мировыми лидерами в 2015 году, - искоренение голода, бедности, борьбу с изменением климата и неравенством, содействие гендерному равенству и др.