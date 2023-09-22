ООН: Лавров и Гутерриш обсудили аспекты, связанные с украинским конфликтом

Глава МИД России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не втягивать организацию в политизированные инициативы по Украине. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел. "В адрес Гутерриша обращен призыв предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса", - сказано в сообщении. 22 сентября пресс-служба ООН сообщала, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций провел встречу с главой МИД России, в ходе которой они обсудили конфликт на Украине. Накануне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций на заседании Совета Безопасности ООН по Украине выступил с обвинениями России в проведении внесудебных наказаний на Украине, при этом не приведя никаких конкретных доказательств. До этого Гутерриш призывал не делать из ООН "козла отпущения" и не винить ее в украинском конфликте.