Посольство России в Вашингтоне в США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения ради того, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

Таким образом дипмиссия прокомментировала очередной пакет американской помощи Украине. Там отметили, что решение администрации Соединенных Штатов уже не вызывает удивления, и назвали новые военные поставки «утешительным подарком».

«Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — заявили в посольстве.