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Россия обвинила США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения

Посольство России в Вашингтоне в США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения ради того, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

Посольство России: США готовы поставлять Украине самое опасное оружие
© Lenta.ru

Таким образом дипмиссия прокомментировала очередной пакет американской помощи Украине. Там отметили, что решение администрации Соединенных Штатов уже не вызывает удивления, и назвали новые военные поставки «утешительным подарком».

«Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — заявили в посольстве.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. Киев также получит второй зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk.

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