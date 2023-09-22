Рогов: средства ПВО отразили ракетный удар Украины по Токмаку

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Токмаку в Запорожской области. "В городе Токмак Запорожской области сработала система ПВО Вооруженных сил Российской Федерации", - написал он. Он отметил, что информация о жертвах и разрушениях не поступала. В беседе с РИА Новости Рогов уточнил, что, предположительно, удар нанесли ракетой. Сейчас все обстоятельства уточняются. Также председатель движения "Мы вместе с Россией" сообщил, что украинские войска перебрасывают стратегические резервы к селу Работино в Запорожской области и готовятся к третьей волне контрнаступления. До этого Владимир Рогов предложил Украине вернуться к "границам 1991 года", войдя в состав Российской Федерации.