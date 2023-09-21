ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Карабаха

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Баку на случай принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха. Его слова приводит ТАСС.
«Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию Европейского союза», — сказал он.
По его словам, ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.