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ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Карабаха

ЕС пригрозил Баку на случай перемещения армян Карабаха
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил Баку на случай принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха. Его слова приводит ТАСС.

«Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию Европейского союза», — сказал он.

По его словам, ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

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