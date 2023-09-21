Рамапоса заявил, что ЮАР находится в постоянном контакте с РФ по вопросам зерновой сделки

ПРЕТОРИЯ, 21 сентября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика находится в постоянном контакте с Россией и ООН по вопросам, которые способны привести к решению ряда проблем, связанных с зерновой сделкой. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в интервью радиостанции SABC.

"Мы находимся в постоянном контакте с российской стороной по ряду вопросов, которые требуют своего решения для возможного возобновления зерновой сделки, - сказал он. - Нас об этом попросил генеральный секретарь ООН, и мы согласились".