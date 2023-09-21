Страницу Трампа-младшего в X взломали и сообщили о смерти его отца

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Дональд Трамп бесплатно накормил своих сторонников пиццей в Айове

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Айове провел несколько официальных мероприятий и сорвал аплодисменты своих сторонников. Однако наиболее запоминающимся моментом стала неожиданная раздача пиццы, устроенная Трампом вечером.

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© runews24.ru

После официальных мероприятий бывший лидер США посетил паб Treehouse Pub, где он устроил настоящий фурор, угостив своих сторонников пиццей. Моменты этой необычной раздачи были запечатлены на видео, и на записях видно, что публика была в полном восторге. Кроме того, Трамп успел расписаться на футболках некоторых особо преданных его поклонников.

Этот визит и неожиданная раздача пиццы ещё раз подчеркнули популярность Дональда Трампа среди его сторонников и то, как он умело взаимодействует с ними, создавая непринужденную и радостную обстановку на мероприятиях.

Под данным FOX News, Трамп сохранил сильное преимущество над своими оппонентами-республиканцами в Айове с 46% поддержки среди вероятных участников опроса. Так, голосование показала, что губернатор Флориды Рон ДеСантис занимает второе место лишь с 15%, а бывший посол США в ООН Никки Хейли – с 11%.