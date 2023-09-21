Страницу Трампа-младшего в X взломали и сообщили о смерти его отца

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Айове провел несколько официальных мероприятий и сорвал аплодисменты своих сторонников. Однако наиболее запоминающимся моментом стала неожиданная раздача пиццы, устроенная Трампом вечером.

После официальных мероприятий бывший лидер США посетил паб Treehouse Pub, где он устроил настоящий фурор, угостив своих сторонников пиццей. Моменты этой необычной раздачи были запечатлены на видео, и на записях видно, что публика была в полном восторге. Кроме того, Трамп успел расписаться на футболках некоторых особо преданных его поклонников.

Этот визит и неожиданная раздача пиццы ещё раз подчеркнули популярность Дональда Трампа среди его сторонников и то, как он умело взаимодействует с ними, создавая непринужденную и радостную обстановку на мероприятиях.