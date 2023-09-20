Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боев в Нагорном Карабахе

ООН , 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил крайнее беспокойство в связи с сообщениями о жертвах в Нагорном Карабахе после эскалации ситуации в регионе и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе, а также сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения, - говорится в заявлении офиса главы всемирной организации. - Генеральный секретарь в резкой форме призывает к немедленному прекращению боев, к деэскалации и более строгому соблюдению режима прекращения огня от 2020 года".