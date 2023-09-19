Президент Нагорного Карабаха Шахраманян созвал заседание Совета безопасности

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян созвал заседание Совета безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал издания Armenia Today. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян в Карабахе. 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, целью которых является пресечение "широкомасштабных провокаций" в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха. В МО отметили, что проинформировали российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении "антитеррористической операции". В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Заявления же азербайджанского военного ведомства о том, что 17 сентября подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, не соответствуют действительности, подчеркнули в армянском МО.