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Предприниматель Маск отреагировал на размер госдолга США восклицательным знаком

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал восклицательным знаком в социальной сети Х на то, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в $33 трлн. "!" — написал он. До этого Министерством финансов Соединенных Штатов сообщило, что госдолг страны впервые достиг отметки в $33 трлн. На официальном сайте американского Минфина указано, что на 18 сентября общая сумма государственного долга США составляет $33,04 трлн. Это новый рекордный показатель американского госдолга, превысивший отметку в $32 трлн 16 июня. В январе был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн. В результате Минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В последние месяцы американская администрация призывала конгресс увеличить лимит задолженности. Республиканцы, контролирующие палату представителей, согласились повысить потолок госдолга при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Предприниматель Маск отреагировал на размер госдолга США восклицательным знаком
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