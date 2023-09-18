Лишь четверть избирателей в США считают, что Байден может пойти на второй срок

Только каждый четвертый в США (26 процентов опрошенных) считает, что Джо Байден обладает психическим и когнитивным здоровьем, необходимым для того, чтобы занимать пост президента. Для сравнения: 44 процента респондентов сказали то же самое о Трампе.

Согласно новому опросу CBS News/YouGov, только 34 процента зарегистрированных избирателей полагают, что президент Байден завершит второй срок в случае переизбрания, 44 процента заявили, что он уйдет до его окончания, а 22 процента не уверены в этом. При этом 55 процентов считают, что ближайший соперник 80-летнего президента на выборах 77-летний Трамп завершит полный срок, если будет избран в 2024 году. Однако, по данным опроса, опубликованного в воскресенье, 29 процентов полагают, что Трамп уйдет до истечения срока его полномочий, а 16 процентов не уверены в этом.

Опрос показал, что американские избиратели больше обеспокоены возрастом Байдена, чем Трампа, а также психическим и когнитивным здоровьем первого, несмотря на то что разница в возрасте между ними составляет всего три года. Губернатор Флориды и кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис на прошлой неделе заявил, что возраст Байдена и Трампа является "абсолютно законной проблемой" для избирателей, сообщает Axios.