У Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти нет шансов незаметно подойти к Артемовску (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии российской Южной группировки войск, передает РИА Новости

По словам военного, его подразделение находится на окраине города, а до ближайшей лесополосы и находящихся там украинских бойцов примерно 900 метров. При этом он назвал маленькой вероятность наступления противника на Артемовск в этом направлении. Разведчик отметил, что российских военных на окраинах населенного пункта отделяют от позиций ВСУ открытые участки местности, рельеф которой мешает продвигаться в сторону города незаметно.